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Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО: что известно

Немецкие чиновники согласовали передачу вооружения Украине

сегодня, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Канцлер Олаф Шольц 1 июня сообщил, что Германия и раньше предоставляла украинцам вооружение, а теперь отправит современные системы ПВО IRIS-T SLM для защиты украинского неба от российских ракет и истребителей. Об этом пишет Reuters.

Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Чиновник заявил о передаче вооружения после просьбы украинской власти и немецких оппозиционеров, выступающих за передачу нашему государству тяжелого оружия. Ранее Германия передавала Украине боеприпасы, гранаты, противотанковые мины в больших объемах и финансовую поддержку в размере 4 миллиарда долларов.

По словам Шольца, решение о передаче систем ПВО на днях вынесло немецкое правительство. Кроме того, он добавил, что сейчас продолжаются переговоры с партнерами по поставке другого оружия для Украины и добавил, что Германия доставит боевые машины пехоты (БМП) в Грецию, чтобы эта страна могла предоставить украинцам вооружение советского образца, которое у нее есть.

Системы IRIS-T SLM могут запускать ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности на расстояние до 40 километров (25 миль), чтобы сбивать истребители, вертолеты или ракеты. Ракеты IRIS-T оснащены охлаждающейся инфракрасной головкой самонаведения, они заменили ракеты AIM-9 Sidewinder, а по конструкции и компоновке похожи на японские Тип 04 AAM-5.

Как писал портал "Комментарии", эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол объяснил, что ему известно о поставках для Украины ракет от США. Ранее Байден сказал журналистам, что Америка не будет снабжать Украину боеприпасами большой дальности. О намерениях Белого дома Макфол написал в соцсетях.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-considering-whether-supply-iris-t-air-defence-system-ukraine-source-2022-05-13/
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