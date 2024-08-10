Германия отреагировала на бои в Курской области: имеет ли на это право Украина

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Кравцев Сергей
Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Как передает портал "Комментарии", об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".
Германия. Фото: из открытых источников
При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.
В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в комментарии изданию, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.
Читайте также на портале "Комментарии" — призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии. Об этом сообщает "Spiegel".
Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны".
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