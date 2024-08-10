logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия отреагировала на бои в Курской области: имеет ли на это право Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия отреагировала на бои в Курской области: имеет ли на это право Украина

МИД Германии прокомментировал события в Курской области

сегодня, 08:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Как передает портал "Комментарии", об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".

Германия отреагировала на бои в Курской области: имеет ли на это право Украина

Германия. Фото: из открытых источников

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", — подчеркнули в МИД в ответ на просьбу Politico отреагировать на ситуацию в Курской области.

При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.

В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в комментарии изданию, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.

"Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие", — добавил политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии. Об этом сообщает "Spiegel".

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны". 

"Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и неизменная позиция ХДС", – подчеркнул политик.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости