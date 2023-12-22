Германия передала новый пакет помощи Украине: детали

Немецкое правительство 22 декабря выделило Силам обороны Украины очередной пакет военной помощи. В пакет поддержки, в частности, вошли зенитные установки Gepard, боеприпасы для танков Leopard и артиллерийские снаряды. Об этом говорится в сообщении правительства Германии, передает портал "Комментарии".

Германия продолжает помогать Украине. Фото из открытых источников

Берлин сообщил, что отправил Украине: боеприпасы для Leopard 2A6; 3 зенитных установки Gepard и 30240 боеприпасов к ним; 2500 штук 155 мм снарядов; 2 машины разминирования WiSENT 1 MC; 10 БПЛА Vector с запчастями; 2 машины пограничной охраны; 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов; 8 грузовиков Zetros; 2 тягача HX81; 5 полуприцепов HX81; 8 транспортных средств; 25536 единиц 40-мм снарядов для автоматических гранатометов, а также медицинские материалы.

В немецком правительстве отметили, что поставка осуществляется из запасов промышленных предприятий, финансируемых из немецких фондов для укрепления потенциала безопасности.

Отмечается, что некоторые из выделенных Украине средств нуждаются в модернизации или находятся на стадии производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на фронте не позволяет Украине думать о победе над РФ. В настоящее время главная цель Киева состоит в содержании территорий, контролирующих ВСУ. Британская газета The Times пишет, что надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий. Издание отмечает, что ни Владимир Зеленский, ни военное руководство Украины не знают, как долго будет продолжаться война против России и когда, наконец, удастся остановить агрессора и вытеснить его с украинских территорий. The Times также отмечает, что украинские власти засекретили потери ВСУ, однако на фронте уже никто не скрывает, что они огромны.

"Комментарии" также писали, что западные союзники Украины надеялись, что российское полномасштабное вторжение не перерастет в затяжную военную кампанию. Спустя почти два года войны НАТО осознало, что в противостоянии с Россией наступает новый этап "холодной войны".

