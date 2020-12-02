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Германия планирует COVID-вакцинацию в этом месяце

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что главным в этой кампании по вакцинации, которую он назвал «огромным проектом, во время которого планируется вакцинировать десятки миллионов людей

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

В этом месяце власти Германии планируют  запустить вакцинанацию населения от коронавирусной  инфекции. Для этого идет полным ходом подготовка специализированных  центров, пишет "Укринформ".

Германия планирует COVID-вакцинацию в этом месяце

Фото: из открытых источников

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, идет полная подготовка к вакцинации населения. Проверяются помещения, как  готовы  Центры для приема большого количества человек.

"Лучше пусть 2-3 недели центры будут стоять пустыми, чем вакцина будет, а мы будем не готовы начать", — заявил Шпан.

Как уточнил министр,  они  надеяться, что в первые недели может быть в наличии от 5 до 8 млн доз, но ситуация может меняться в сторону увеличения.

Для того чтобы  оперативно провести вакцинацию, кроме подготовленных Центров по всей стране, также будут вакцинировать мобильные бригады. Министр подчеркнул, что вакцинировать  будут всех  желающих, без принуждения. Германия планирует использовать средства от AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biologika, Moderna и BioNTech / Pfizer.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой.



 


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3146715-germania-planiruet-covidvakcinaciu-v-konce-goda.html
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