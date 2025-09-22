Вооруженные силы Германии планируют лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно в случае вспышки большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет Sky News.

Германия планирует принимать до 1000 раненых в войне с Россией

Это происходит на фоне давних предупреждений альянса о том, что Москва может быть способна приступить к атаке с 2029 года.

Москва отрицает предположение, что она может готовиться к войне с западным военным альянсом, но последние вторжения российских самолетов и беспилотников на территорию НАТО вызвали опасения по поводу эскалации.

Ральф Гофман, главный хирург Германии, заявил, что количество раненых военнослужащих в конфликте будет зависеть от интенсивности боя и привлеченных воинских частей.

"Реалистически говоря, речь идет о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Европейские военные, включая медицинские службы, активизировали подготовку к потенциальному конфликту с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, крупнейшего конфликта в Европе со Второй мировой войны.

Германия постоянно адаптирует свою медицинскую подготовку, учитывая уроки войны в Украине.

"Характер ведения боевых действий в Украине кардинально изменился", – сказал Гофман, ссылаясь на переход от огнестрельных ранений к взрывным ранениям и ожогам, вызванным беспилотниками и бездельниками.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Германии начинаются приготовления на случай войны, которая будет иметь даже более непосредственное влияние на Федеративной Республике, чем нападение России на Украину. Согласно информации FAZ, Бундесвер в последнее время сталкивается с компаниями по чрезвычайной ситуации — на основе "немецкого оперативного плана", принятого политиками.



