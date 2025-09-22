logo

BTC/USD

112949

ETH/USD

4192.51

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия планирует принимать до 1000 раненых в войне с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия планирует принимать до 1000 раненых в войне с Россией

Германия активно готовится к войне с Россией

22 сентября 2025, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вооруженные силы Германии планируют лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно в случае вспышки большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет Sky News.

Германия планирует принимать до 1000 раненых в войне с Россией

Германия планирует принимать до 1000 раненых в войне с Россией

Это происходит на фоне давних предупреждений альянса о том, что Москва может быть способна приступить к атаке с 2029 года.

Москва отрицает предположение, что она может готовиться к войне с западным военным альянсом, но последние вторжения российских самолетов и беспилотников на территорию НАТО вызвали опасения по поводу эскалации.

Ральф Гофман, главный хирург Германии, заявил, что количество раненых военнослужащих в конфликте будет зависеть от интенсивности боя и привлеченных воинских частей.

"Реалистически говоря, речь идет о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Европейские военные, включая медицинские службы, активизировали подготовку к потенциальному конфликту с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, крупнейшего конфликта в Европе со Второй мировой войны.

Германия постоянно адаптирует свою медицинскую подготовку, учитывая уроки войны в Украине.

"Характер ведения боевых действий в Украине кардинально изменился", – сказал Гофман, ссылаясь на переход от огнестрельных ранений к взрывным ранениям и ожогам, вызванным беспилотниками и бездельниками.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Германии начинаются приготовления на случай войны, которая будет иметь даже более непосредственное влияние на Федеративной Республике, чем нападение России на Украину. Согласно информации FAZ, Бундесвер в последнее время сталкивается с компаниями по чрезвычайной ситуации — на основе "немецкого оперативного плана", принятого политиками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости