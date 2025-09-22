Збройні сили Німеччини планують, як лікувати до 1000 поранених військовослужбовців щодня у разі спалаху великого конфлікту між НАТО та Росією. Про це пише Sky News.

Німеччина планує приймати до 1000 поранених у війні з Росією

Це відбувається на тлі давніх попереджень альянсу про те, що Москва може бути здатна розпочати атаку з 2029 року.

Москва заперечує припущення, що вона може готуватися до війни із західним військовим альянсом, але останні вторгнення російських літаків та безпілотників на територію НАТО викликали побоювання щодо ескалації.

Ральф Гофман, головний хірург Німеччини, заявив, що кількість поранених військовослужбовців у конфлікті залежатиме від інтенсивності бою та залучених військових частин.

"Реалістично кажучи, мова йде про цифру близько 1000 поранених військовослужбовців на день", – сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Європейські військові, включаючи медичні служби, активізували підготовку до потенційного конфлікту з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Німеччина також постійно адаптує свою медичну підготовку, враховуючи уроки війни в Україні.

"Характер ведення бойових дій в Україні кардинально змінився", – сказав Гофман, посилаючись на перехід від вогнепальних поранень до вибухових поранень та опіків, спричинених безпілотниками та боєприпасами, що байдикують.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Німеччині починаються приготування на випадок війни, яка матиме навіть більш безпосередній вплив на Федеративну Республіку, ніж напад Росії на Україну. Згідно з інформацією FAZ, Бундесвер останнім часом стикається з компаніями з надзвичайною ситуацією — на основі "німецького оперативного плану", ухваленого політиками.



