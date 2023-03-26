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Германия планирует сделать решительный шаг в отношении российских дипломатов

Министр иностранных дел Анналена Бербок планирует выпереть более 30 российских дипломатов, которые, возможно, являются российскими шпионами.

сегодня, 13:40
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Автор:

Slava Kot

Правительство Германии собирается изгнать 30 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Focus.

Германия планирует сделать решительный шаг в отношении российских дипломатов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Немецкие органы безопасности считают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для вербовки немецких граждан в разных сферах, в частности, это касается политики, бизнеса, военных и ученых. Такие люди могли бы передавать секретную информацию через дипломатов в спецслужбы РФ.


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Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер сообщила, что спецслужбы из РФ постоянно совершают атаки разными способами. Focus пишет, что предположительно сейчас в Германии более 160 офицеров работают под прикрытием через посольства и консульства. Такое количество шпионов больше, чем во времена холодной войны.

"Министр иностранных дел Анналена Бербок планирует высечь более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", — сообщает немецкое издание.

Правительство Германии ожидает Россия отреагирует на изгнание российских дипломатов тем, что в Кремле предпримут подобные шаги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие Путина, после выполнения которого можно начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Шольц добавил, что без решения со стороны Украины о переговорах нет смысла говорить.

Также "Комментарии" писали, что немецкий лидер Олаф Шольц сделал твердое заявление об империализме Путина. Канцлер Германии считает, что российский диктатор и его режим не должен одержать победу в Украине.



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Источник: https://www.focus.de/politik/deutschland/plaene-des-auswaertigen-amts-baerbock-will-offenbar-mehr-als-30-russische-diplomaten-ausweisen_id_189225092.html
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