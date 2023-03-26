Германия планирует сделать решительный шаг в отношении российских дипломатов

Правительство Германии собирается изгнать 30 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Focus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Немецкие органы безопасности считают, что российские дипломаты могут использовать свой иммунитет для вербовки немецких граждан в разных сферах, в частности, это касается политики, бизнеса, военных и ученых. Такие люди могли бы передавать секретную информацию через дипломатов в спецслужбы РФ.

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Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер сообщила, что спецслужбы из РФ постоянно совершают атаки разными способами. Focus пишет, что предположительно сейчас в Германии более 160 офицеров работают под прикрытием через посольства и консульства. Такое количество шпионов больше, чем во времена холодной войны.

"Министр иностранных дел Анналена Бербок планирует высечь более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", — сообщает немецкое издание.

Правительство Германии ожидает Россия отреагирует на изгнание российских дипломатов тем, что в Кремле предпримут подобные шаги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие Путина, после выполнения которого можно начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Шольц добавил, что без решения со стороны Украины о переговорах нет смысла говорить.

Также "Комментарии" писали, что немецкий лидер Олаф Шольц сделал твердое заявление об империализме Путина. Канцлер Германии считает, что российский диктатор и его режим не должен одержать победу в Украине.