Германия подготовила секретный план на случай войны: СМИ узнали детали

В Германии считают, что волна кибератак, диверсий и дезинформационных кампаний может стать началом новой войны.

Немецкие военные. Фото: из открытых источников

На этот случай Берлин уже разработал секретный оборонный план. Об этом сообщает Politico.

Издание ознакомилось с документом, в котором описано, как Германия будет организовывать оборону и взаимодействие с союзниками в случае конфликта в рамках НАТО. План был подготовлен на фоне возросших угроз со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

В документе отмечается, что гибридные действия — в частности, кибератаки, шпионаж и кампании влияния — не рассматриваются как второстепенный фактор, а прямо вписываются в логику возможной военной эскалации. Отмечается, что такие мероприятия могут служить основой для подготовки к вооруженной конфронтации.

В случае обострения ситуации, Германия должна играть роль оперативной базы и главного транзитного коридора для войск НАТО. Документ определяет страну центральным логистическим узлом Альянса для перемещения, размещения и обеспечения союзных сил, которые могут оказать давление уже на начальном этапе конфликта.

План объемом 24 страницы имеет статус так называемой облегченной версии. Его главная цель – скоординировать действия гражданских и военных структур и четко определить роль Германии как транзитного государства для сил НАТО.

В документе прямо указывается, что в случае войны Германия станет приоритетной целью для ударов дальнобойными системами вооружения. Потенциальные атаки могут быть направлены как против военных объектов, так и гражданской и критической инфраструктуры.

Издание отмечает, что в последние месяцы Германия и ее союзники уже столкнулись с волной гибридных атак, соответствующих сценариям, описанным в плане. Речь идет об активизации российского шпионажа, кибератак и попыток влияния на политические институты, критическую инфраструктуру и общественное мнение.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт ранее заявлял, что страна фактически является "ежедневной мишенью гибридной войны".

Как сообщал портал "Комментарии", после полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО, существенно увеличила расходы на оборону и регулярно проводит масштабные военные учения, в частности, в сложных климатических условиях. В Финляндии отмечают, что следят за развитием ситуации и готовятся к возможным сценариям.