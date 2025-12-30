Німеччина підготувала секретний план на випадок війни: ЗМІ дізналися деталі

У Німеччині вважають, що хвиля кібератак, диверсій та дезінформаційних кампаній може бути початком нової війни.

Німецькі військові. Фото: з відкритих джерел

На цей випадок Берлін уже розробив секретний оборонний план. Про це повідомляє Politico.

Видання ознайомилося з документом, у якому описано, як Німеччина організовуватиме оборону та взаємодію з союзниками у разі конфлікту в межах НАТО. План було підготовлено на тлі зростання загроз з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

У документі наголошується, що гібридні дії — зокрема кібератаки, шпигунство та кампанії впливу — не розглядаються як другорядний чинник, а прямо вписуються в логіку можливої військової ескалації. Зазначається, що такі заходи "можуть слугувати основою для підготовки до збройної конфронтації".

У разі загострення ситуації Німеччина має відігравати роль оперативної бази та головного транзитного коридору для військ НАТО. Документ визначає країну центральним логістичним вузлом Альянсу для переміщення, розміщення та забезпечення союзних сил, які можуть зазнати тиску вже на початковому етапі конфлікту.

План обсягом 24 сторінки має статус так званої "полегшеної версії". Його головна мета — скоординувати дії цивільних і військових структур та чітко визначити роль Німеччини як транзитної держави для сил НАТО.

Водночас у документі прямо вказується, що у разі війни Німеччина стане пріоритетною ціллю для ударів далекобійними системами озброєння. Потенційні атаки можуть бути спрямовані як проти військових об’єктів, так і проти цивільної та критичної інфраструктури.

Видання зазначає, що впродовж останніх місяців Німеччина та її союзники вже зіткнулися з хвилею гібридних атак, які відповідають сценаріям, описаним у плані. Йдеться про активізацію російського шпигунства, кібератак і спроб впливу на політичні інститути, критичну інфраструктуру та громадську думку.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт раніше заявляв, що країна фактично є "щоденною мішенню гібридної війни".

