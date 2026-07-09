Бундестаг не поддержал инициативу фракции "Союз 90/Зелени", которая предусматривала немедленную передачу Украине крылатых ракет Taurus , расширение производства ракет-перехватчиков Patriot PAC -2 в Германии и увеличение военной, гуманитарной и энергетической помощи Киеву.

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За документ проголосовали только 79 депутатов, в то время как 510 высказались против, еще один парламентарий воздержался. Представляя проект, глава Немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер подчеркнул, что Россия уже готовит новые массированные удары, а потому Берлин должен действовать быстрее.

"Пока вы сейчас решаете, поддержать ли наш проект постановления, Россия готовится к следующей волне атак – именно в этот момент", – заявил он.

Вагенер напомнил, что во время одной из последних российских атак украинская ПВО не смогла перехватить ни одну баллистическую ракету из-за дефицита ракет-перехватчиков. Он также раскритиковал правительство за промедление с решениями по передаче Taurus и противодействию российскому теневому флоту.

Документ "Зеленых" предусматривал не только передачу дальнобойных ракет, но и усиление украинской ПВО, поддержку энергетической инфраструктуры, увеличение гуманитарной помощи и более жесткие меры против механизмов обхода Россией санкций.

Несмотря на отклонение инициативы, представители правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ отметили, что поддержка Украины остается неизменной. Депутат ХДС Кнут Абрагам отметил, что ракеты Taurus могут быть одним из вариантов помощи, однако решение об их передаче должно приниматься правительством в рамках общей стратегии.

Портал "Комментарии" уже писал , что применение морских дронов Sea Baby для ударов по танкерам так называемого теневого флота России открывает для Украины новые возможности не только на поле боя, но и в международной дипломатии. Такое мнение высказал политолог и бывший народный депутат Александр Черненко, комментируя последние операции Службы безопасности Украины.