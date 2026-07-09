Бундестаг не підтримав ініціативу фракції "Союз 90/Зелені", яка передбачала негайну передачу Україні крилатих ракет Taurus, розширення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 у Німеччині та збільшення військової, гуманітарної й енергетичної допомоги Києву.

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За документ проголосували лише 79 депутатів, тоді як 510 висловилися проти, ще один парламентар утримався.Представляючи проєкт, голова Німецько-української парламентської групи Робін Вагенер наголосив, що Росія вже готує нові масовані удари, а тому Берлін має діяти швидше.

"Поки ви зараз вирішуєте, чи підтримати наш проєкт постанови, Росія готується до наступної хвилі атак – саме в цей момент", – заявив він.

Вагенер нагадав, що під час однієї з останніх російських атак українська ППО не змогла перехопити жодну балістичну ракету через дефіцит ракет-перехоплювачів. Він також розкритикував уряд за зволікання із рішеннями щодо передачі Taurus та протидії російському тіньовому флоту.

Документ "Зелених" передбачав не лише передачу далекобійних ракет, а й посилення української ППО, підтримку енергетичної інфраструктури, збільшення гуманітарної допомоги та жорсткіші заходи проти механізмів обходу Росією санкцій.

Попри відхилення ініціативи, представники правлячої коаліції ХДС/ХСС і СДПН наголосили, що підтримка України залишається незмінною. Депутат ХДС Кнут Абрагам зазначив, що ракети Taurus можуть бути одним із варіантів допомоги, однак рішення про їх передачу має ухвалювати уряд у межах загальної стратегії.

Портал "Коментарі" вже писав, що застосування морських дронів Sea Baby для ударів по танкерах так званого тіньового флоту Росії відкриває для України нові можливості не лише на полі бою, а й у міжнародній дипломатії. Таку думку висловив політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко, коментуючи останні операції Служби безпеки України.