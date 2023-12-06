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Германия пообещала увеличить производство оружия для Украины, однако называет одно "но"

По словам Бориса Писториуса, промышленность не успевает за спросом

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что предприятия немецкой оборонной промышленности наращивают мощности "везде, где только можно", однако для этого нужно больше времени. Как он утверждает, сейчас проблема задержки с поставкой оружия в Украину.

Германия пообещала увеличить производство оружия для Украины, однако называет одно "но"

Борис Писториус (фото из открытых источников)

Об этом сообщает DW.


По словам Писториуса, производственные мощности планируется увеличить как можно быстрее, потому что предприятия немецкой оборонной промышленности не успевают реагировать на востребованный спрос в определенных сферах. Имеется в виду производство боеприпасов, а также поставки систем противовоздушной обороны. В частности, после урегулирования этих процессов будут возможности производить вооружение быстро и бесперебойно.

"Это вопрос скорости, а вы не можете оказать неограниченное влияние на скорость", — отметил Писториус.

Немецкое должностное лицо вспомнило, что до этого аналогичной была ситуация с выпуском боеприпасов для зенитных самоходных учреждений Gepard: чтобы восстановить процесс немецким производителям потребовалось полгода.

"Мы поставляем все, что можем", – подытожил министр обороны Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии сделали заявление о мирных переговорах Украины и России. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что единственные, кто может решать вести мирные переговоры, это Украина и Россия. По словам главы Минобороны Германии, его страна и союзники должны помогать Украине в войне против России.

Борис Писториус дал интервью немецкому изданию ZDF с объяснением позиции Германии в возможных мирных переговорах об окончании войны в Украине.



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Источник: https://www.dw.com/uk/ministr-oboroni-nimeccini-postacaemo-ukraini-so-mozemo/a-67643722?maca=Ukr-Red-Telegram
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