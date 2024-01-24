Германия поставит Украине новое оружие: это первая поставка такого типа

Немецкое правительство продолжает поддерживать обороноспособность Украины и объявило о поставках нового оружия. В этот раз Германия отправит Украине многоцелевой вертолет Sea King. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesschau.



Вертолеты Sea King. Фото из открытых источников

Вечером 23 января министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Кроме того, будут предоставлены комплекты запасных частей для них, а также проведено обучение украинских пилотов на этих вертолетах.

"Sea King — проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая доставка такого типа", — сказал Писториус.

Немецкий министр также подчеркнул, что противовоздушная оборона остается главным приоритетом для защиты украинского населения и инфраструктуры.

Однако немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал передачу вертолетов Sea King. По его словам Германия "Украине отдает хлам". Репке объясняет, что это 50-летние вертолеты, которые с 2020 года снимались с использования, а на один час полета нужно 120 часов технического обслуживания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Германия отправит Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам министра Украины, их будут использовать не для атак по Москве, а для ударов по оккупантам на украинской территории.

Также "Комментарии" писали, что в Германии назвали выплаты для украинских беженцев ошибкой.