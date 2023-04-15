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Германия предложила в 11-м пакете ЕС ударить по самой приоритетной отрасли РФ

Германия предложила включить санкции против атомной энергетики России в 11-й пакет ЕС

сегодня, 12:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на DW.

Германия предложила в 11-м пакете ЕС ударить по самой приоритетной отрасли РФ

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", — заявил Хабек интервью агентству DPA.


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По его словам, ЕС уже далеко продвинулся во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. "Остался лишь атомный сектор", — отметил он.

Хабек отметил, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано. 

"Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики нужен переходный период. "Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", — указал он.

Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые несмотря на войну в Украине продолжают получать уран из России.

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Источник: https://www.dw.com/ru/germania-prizvala-k-sankciam-v-otnosenii-atomnoj-energetiki-rossii/a-65332165
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