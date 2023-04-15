Германия предложила в 11-м пакете ЕС ударить по самой приоритетной отрасли РФ

Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на DW.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", — заявил Хабек интервью агентству DPA.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, ЕС уже далеко продвинулся во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. "Остался лишь атомный сектор", — отметил он.

Хабек отметил, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано.

"Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", — подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики нужен переходный период. "Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", — указал он.

Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые несмотря на войну в Украине продолжают получать уран из России.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ научилась обходить санкции – какие выводы должен сделать Запад перед новыми ограничениями. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально разобрались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало – ослаблении санкций против РФ: о чем говорит заявление США – как еще сильнее ударить по агрессору.



