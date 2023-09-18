logo

BTC/USD

26721.09

ETH/USD

1633.13

LTC/USD

64.83

USD/UAH

37.99

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия призывает реформировать ООН, чтобы соответствовать 21 веку
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия призывает реформировать ООН, чтобы соответствовать 21 веку

Глава МИД Германии рассказала, что система ООН устарела, поэтому требует новых изменений из-за вызовов 21 века.

сегодня, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нужно изменить систему ООН. По ее словам, она должна быть "более справедливой, инклюзивной и дееспособной". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spiegel.

Германия призывает реформировать ООН, чтобы соответствовать 21 веку

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована на 19 сентября. Перед этим Бербок рассказала, что Германия будет настаивать на реформации системы ООН, в частности, Совета Безопасности. По ее словам, за изменения в этом учреждении уже много лет рядом с Германией выступают Япония, Индия и Бразилия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен", — заявил Бербок и добавил, что только обновление системы сможет адаптировать ООН к миру 21 века.

Бербок подчеркнула, что реформа поможет стать местом, где мировое сообщество решало бы свои проблемы. Министр иностранных дел рассказала, что Германия и Намибия возглавили переговоры о Саммите ООН в следующем году. По ее словам, главные дебаты будут посвящены миру, изменениям климата, развитию международного права, здравоохранению и правам женщин и девушек.

Напомним, что на Совет Безопасности ООН возложена ответственность за поддержание мира и безопасности. В Совет входят 15 стран, среди которых 5 постоянных членов и еще 10 переменных. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Постоянные члены Совбеза имеют право вето. Украина была непостоянным членом Совета Безопасности в период 2016-2017 годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о страхах Путина.

Также "Комментарии" писали, что Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/ausland/annalena-baerbock-aussenministerin-fordert-grundlegende-reformen-der-uno-a-aaa8f27b-6766-4f00-b1ae-1f1a62adb697
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!