Германия призывает реформировать ООН, чтобы соответствовать 21 веку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нужно изменить систему ООН. По ее словам, она должна быть "более справедливой, инклюзивной и дееспособной". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spiegel.

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована на 19 сентября. Перед этим Бербок рассказала, что Германия будет настаивать на реформации системы ООН, в частности, Совета Безопасности. По ее словам, за изменения в этом учреждении уже много лет рядом с Германией выступают Япония, Индия и Бразилия.

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"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен", — заявил Бербок и добавил, что только обновление системы сможет адаптировать ООН к миру 21 века.

Бербок подчеркнула, что реформа поможет стать местом, где мировое сообщество решало бы свои проблемы. Министр иностранных дел рассказала, что Германия и Намибия возглавили переговоры о Саммите ООН в следующем году. По ее словам, главные дебаты будут посвящены миру, изменениям климата, развитию международного права, здравоохранению и правам женщин и девушек.

Напомним, что на Совет Безопасности ООН возложена ответственность за поддержание мира и безопасности. В Совет входят 15 стран, среди которых 5 постоянных членов и еще 10 переменных. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Постоянные члены Совбеза имеют право вето. Украина была непостоянным членом Совета Безопасности в период 2016-2017 годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о страхах Путина.

Также "Комментарии" писали, что Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН.