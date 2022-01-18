Германия продолжает блокировать военную помощь Украине: Лондон решил обойти запрет

Великобритания вынуждена была поставлять оборонительное оружие Украине, облетая самолетами воздушное пространство Германии. Следовать более длинным путем пришлось, потому что официальный Берлин высказался против того, чтобы Лондон поставлял Украине вооружение. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "UK Defence Journal".

Самолет. Фото: из открытых источников

Транспортным самолетам C-17, следовавшим из Великобритании в Украину, пришлось удлинять маршрут следования, учитывая позицию власти Германии, которая выступила против предоставления Украине оборонительного вооружения.

Так, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС совершили посадку в аэропорту "Борисполь".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что поставку вооружения в Украину не нужно связывать с подготовкой жёсткого ответа России. Это оружие оборонительное, оно не есть стратегическим, но оно может заставить задуматься тех военных, которые на танках попытаются выполнить приказ и вторгнуться в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" – в декабре 2021-го года глава Минобороны Алексей Резников сделал несколько заявлений в адрес правительства Германии с просьбой перестать блокировать поставку Украине через НАТО оборонительного вооружения. Как пример Резников заявил, что Украина не смогла закупить важные для обороны антидроновые ружья и антиснайперские системы именно из-за позиции Германии, которая заблокировала такую закупку. Лишь в результате переговоров Берлин дал добро на продажу антидроновых ружей. Министр Резников призвал Германию обратить внимание на разведданные США, которые предупреждают об опасности российского вторжения.





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