Немецкий политик, член Левой партии Ян ван Акен, призвал правительство Германии срочно прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). По данным энергетической компании Sefe, в прошлом году она закупила более 5 млрд кубометров СПГ в России, что означало сотни миллионов евро доходов бюджета, который использует Владимир Путин.

Фото: из открытых источников

"Немецкое правительство должно разорвать унизительные контракты с Россией, а Sefe — прекратить свой сомнительный бизнес", — цитирует политика издания Die Sachsen.

Sefe, ранее известная как Gazprom Germania и бывшая дочерняя компания российского Газпрома, была национализирована после полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на это, компания продолжает поставлять СПГ в ЕС по действующему долгосрочному контракту.

Ван Акен подчеркнул, что пока Путин не прекратит нападения на гражданских, ни один евро не должен идти в Россию.

Политик также отреагировал на заявления премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, предлагающего возобновить энергоснабжение из России после окончания боевых действий в Украине.

"Мы должны подумать о возобновлении торговли после прекращения огня, но без возвращения в зависимость", — отметил Кречмер.

Взоры Кречмера часто подвергаются критике даже среди коллег по партии. Ян ван Акен охарактеризовал его высказывание как "некорректную дискуссию", отмечая, что российский газ и так поставляется в Германию через компанию Sefe.

