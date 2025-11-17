Німецький політик, член Лівої партії Ян ван Акен, закликав уряд Німеччини терміново припинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). За даними енергетичної компанії Sefe, минулого року вона закупила понад 5 млрд кубометрів ЗПГ у Росії, що означало сотні мільйонів євро доходів для бюджету, який використовує Володимир Путін.

Фото: з відкритих джерел

"Німецький уряд повинен розірвати принизливі контракти з Росією, а Sefe — припинити свій сумнівний бізнес", — цитує політика видання Die Sachsen.

Sefe, раніше відома як Gazprom Germania та колишня дочірня компанія російського "Газпрому", була націоналізована після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на це, компанія продовжує постачати ЗПГ до ЄС за чинним довгостроковим контрактом.

Ван Акен наголосив, що поки Путін не припинить напади на цивільних, жоден євро не має йти до Росії.

Політик також відреагував на заяви прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера, який пропонує відновити енергопостачання з Росії після закінчення бойових дій в Україні.

"Ми повинні подумати про відновлення торгівлі після припинення вогню, але без повернення до залежності", — зазначив Кречмер.

Погляди Кречмера часто піддаються критиці навіть серед колег по партії. Ян ван Акен охарактеризував його висловлювання як "некоректну дискусію", наголошуючи, що російський газ і так постачається до Німеччини через компанію Sefe.

Як вже писали "Коментарі", російський опозиціонер Альфред Кох звернув увагу на інтерв’ю голови депозитарію Euroclear Валері Урбен для Le Monde, в якому вона пояснила ситуацію із замороженими російськими активами. Урбен зазначила, що у разі спроби ЄС конфіскувати ці активи депозитарій буде змушений звернутися до суду, якщо його примушуватимуть до таких дій.