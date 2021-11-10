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Германия продолжает двигаться навстречу Газпрому – какие шаги будут делать политики

Изменение политики ФРГ связано с борьбой с потеплением климата

сегодня, 14:43
Автор:

Елена Бурдейная
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Газовые электростанции в скором времени станут приоритетным направлением строительства в Германии, сообщает Deutsche Welle.

Германия продолжает двигаться навстречу Газпрому – какие шаги будут делать политики

Прибытие новой газовой турбины на электростанцию немецкой компании Uniper - фото Facebook

Источником энергии в Германии в ближайшее время будут газовые электростанции. Благодаря этому страна сможет быстро уменьшить парниковые выбросы: планируется закрывать атомные и угольные электростанции и строить новые – газовые и на возобновляемых источниках энергии.

Сигнал о том, в каком направлении будет двигаться германская энергетическая отрасль, подал Олаф Штольц, будущий канцлер ФРГ. Подобная ситуация очень выгодна российской компании "Газпром", которая сейчас оказывает давление на Европу с требованием запустить "Северный поток-2".

Олаф Штольц заявил, что новое правительство, которое вскоре заработает в Германии, должно принять все меры, чтобы граждане и бизнес не испытали недостатка электроэнергии. Правительство будет работать ближайшие четыре года и в течение этого времени должно обеспечить максиму рабочих мест. По словам политика, которые приводит Deutsche Welle, страна будет концентрироваться на возобновляемых источниках энергии, так как одна из главных проблем человечества – глобальное потепление. Но перемены займут некоторое время и именно поэтому, говорит Штольц:

"Мы еще долго будем пользоваться газом и также будем строить новые газовые электростанции".

При сжигании газа выделяется гораздо меньше СО2, чем при сжигании нефти или угля. Поэтому газовые электростанции в Германии  называют "мостом в зеленое будущее".

В 2021 г., как показывает инфографика по ссылке, в Германии при производстве электроэнергии доля ископаемого топлива составляла почти 40%, возобновляемые источники – почти 50%. Более половины ископаемого топлива – уголь, и только 9,8% – газ.

Между тем Россия продолжает создавать энергетический кризис в Европе. Подробности о ситуации и мнении об этом Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, издание "Комментарии" публиковало ранее.


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Источник: https://www.dw.com/uk/frn-planuie-masove-budivnytstvo-hazovykh-elektrostantsii-a-59757669/a-59757669
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