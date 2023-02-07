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Германия разрешила экспортировать в Украину сотни танков: Изменит ли это ход войны

Танки Леопард-1, как и Леопард-2, придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, которого ожидают многие эксперты

сегодня, 16:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украину может попасть значительное количество основных боевых танков: федеральное правительство Германии дало зеленый свет на экспорт , пишут "Комментарии" с информацией Business Insider.

Германия разрешила экспортировать в Украину сотни танков: Изменит ли это ход войны

Германия экспортирует в Украину 187 танков Leopard-1

По сравнению с первыми 14 танками Leopard 2, которые канцлер Шольц пообещал Украине и почти две недели назад, цифра в 187, безусловно, выглядит довольно существенно, правда с нюансом, что практически все они гораздо старше типа Leopard 1. Как отмечает издание, лицензия на экспорт будет меньше _ влияние на дальнейшее течение войны в Украине. В немецких правительственных кругах говорятчто финансирование ремонта транспортных средств еще не обеспеченоОкончательно это должно быть прояснено только в ближайшие несколько недель.


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Еще один существенный "минус" – первые транспортные средства смогут поступить в ВСУ не раньше середины этого года. Сколько пока неизвестно, говорят инсайдеры, это также зависит от финансирования. Также не понятно пока, все ли 187 Leopard 1 будут боеспособными, многие машины придется использовать как склады запасных частей.

К вероятному наступлению ожидаемой в ближайшие недели армии РФ танки "Леопард-1", как и "Леопард-2", скорее всего не успеют. Федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков – и таким образом мало помогло Украине с точки зрения политической стратегии.

Высокопоставленные федеральные чиновники предполагают, что от хода наступления зависит, будет ли хозяин Кремля Путин вынужден разрешать конфликт с Украиной по дипломатическому пути. По этой причине предварительная поставка тяжелого вооружения имела целью вооружить Украину для весеннего наступления с конца февраля, на которое, похоже, "Леопарды" не успевают.

Напомним, Германия, которые и некоторые другие союзники Украины согласились передать свои танки против российской агрессии. На это Путин ответил, что немецкие танки снова будут представлять угрозу России, намекая на Вторую мировую войну. На эти обвинения ответил канцлер Германии Олаф Шольц: "Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию".



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Источник: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/ukraine-bundesregierung-genehmigt-ausfuhr-von-leopard-1-panzern/
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