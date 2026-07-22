Германия разрешила Путину получить доступ к своим ядерным секретам: детали скандала шокируют

В Германии разгорелся политический скандал после того, как Министерство охраны окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония согласовало реализацию франко-российского проекта на предприятии в городе Линген. Речь идет о сотрудничестве с участием российской государственной корпорации "Росатом", вызвавшей острую критику среди немецких политиков на фоне продолжающейся войны России против Украины. Об этом сообщает France 24.

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Разрешение касается заявки, поданной дочерней компанией французской Framatome еще в марте 2022 года. В региональном министерстве объяснили, что не могли юридически отказать в реализации проекта, поскольку Европейский Союз до сих пор не ввел санкции против "Росатома".

Министр охраны окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер подчеркнул, что политически сотрудничество с российской государственной корпорацией неприемлемо, однако закон не позволяет заблокировать заявку. В то же время он заверил, что доступ российских специалистов к предприятию будет максимально ограничен: посещения возможны только в исключительных случаях и под контролем инспекции.

Впрочем, такие объяснения не успокоили критиков. Представители оппозиционного Христианско-демократического союза и партии "Зеленых" заявили, что присутствие "Росатома" на стратегическом объекте создает риски для безопасности страны. По их мнению, сотрудничество может открыть возможности по сбору разведывательной информации или деятельности российских спецслужб.

Ситуация вызвала особый резонанс из-за того, что Германия уже отказалась от собственной атомной энергетики, а также остается одним из крупнейших европейских партнеров Украины в сфере военной помощи.

Портал "Комментарии" уже писал, что Венгрия второй раз подряд заблокировала утверждение результатов скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), которое состоялось 22 июля. Из-за отсутствия единодушной поддержки вопрос пришлось отложить как минимум до начала сентября. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в европейских институциях.