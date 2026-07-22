Німеччина дозволила Путіну отримати доступ до своїх ядерних секретів: деталі скандалу шокують

У Німеччині розгорівся політичний скандал після того, як Міністерство охорони навколишнього середовища федеральної землі Нижня Саксонія погодило реалізацію франко-російського проєкту на підприємстві в місті Лінген. Йдеться про співпрацю за участю російської державної корпорації "Росатом", яка викликала гостру критику серед німецьких політиків на тлі триваючої війни Росії проти України. Про це повідомляє France 24.

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Дозвіл стосується заявки, поданої дочірньою компанією французької Framatome ще у березні 2022 року. У регіональному міністерстві пояснили, що не могли юридично відмовити в реалізації проєкту, оскільки Європейський Союз досі не запровадив санкцій проти "Росатому".

Міністр охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії Крістіан Маєр наголосив, що політично співпраця з російською державною корпорацією є неприйнятною, однак закон не дає можливості заблокувати заявку. Водночас він запевнив, що доступ російських спеціалістів до підприємства буде максимально обмеженим: відвідування можливі лише у виняткових випадках і під контролем інспекції.

Втім, такі пояснення не заспокоїли критиків. Представники опозиційного Християнсько-демократичного союзу та партії "Зелених" заявили, що присутність "Росатому" на стратегічному об'єкті створює ризики для безпеки країни. На їхню думку, співпраця може відкрити можливості для збору розвідувальної інформації або діяльності російських спецслужб.

Ситуація викликала особливий резонанс через те, що Німеччина вже відмовилася від власної атомної енергетики, а також залишається одним із найбільших європейських партнерів України у сфері військової допомоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що Угорщина вдруге поспіль заблокувала затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України й Молдови під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося 22 липня. Через відсутність одностайної підтримки питання довелося відкласти щонайменше до початку вересня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела в європейських інституціях.