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Германия развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной: Писториус объяснил, зачем это нужно

ЗРК будет размещен в Жешуве

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей

Официальный Берлин принял решение в этом месяце разместить в Польше системы противовоздушной обороны Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Радио Свобода.

Германия развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной: Писториус объяснил, зачем это нужно

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине... Еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", — сказал министр обороны Германии.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали.

Он отметил, что с января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО

"Ясенка" — это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем больше нужна эта союзническая поддержка", — сказал Косиняк-Камыш.

Кроме Германии, защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года занимаются военные из Норвегии. Страна перебросила в Польшу солдат, зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35.

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