Германия развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной: Писториус объяснил, зачем это нужно

Официальный Берлин принял решение в этом месяце разместить в Польше системы противовоздушной обороны Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Радио Свобода.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине... Еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", — сказал министр обороны Германии.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали.

Он отметил, что с января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО

"Ясенка" — это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем больше нужна эта союзническая поддержка", — сказал Косиняк-Камыш.

Кроме Германии, защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года занимаются военные из Норвегии. Страна перебросила в Польшу солдат, зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35.

Читайте также на портале "Комментарии" - ситуация на поле боя может в корне измениться: почему все впирается в решение Германии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия блокирует военную помощь Украине: что говорят в Берлине.



