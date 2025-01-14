Германия развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной: Писториус объяснил, зачем это нужно

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Кравцев Сергей
Официальный Берлин принял решение в этом месяце разместить в Польше системы противовоздушной обороны Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Радио Свобода.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны отметил, что ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы.
В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали.
Он отметил, что с января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО
Кроме Германии, защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года занимаются военные из Норвегии. Страна перебросила в Польшу солдат, зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35.
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