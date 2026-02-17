logo

Германия разводит руками: какой важной помощи Украине больше не ждать
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия разводит руками: какой важной помощи Украине больше не ждать

В МИД Германии заявили, что Берлин исчерпал собственные запасы ракет ПВО для Украины

17 февраля 2026, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине непосредственно со своих складов. Об этом топ-дипломат Германии заявил в ответ на вопрос журналистов о причинах дефицита средств ПВО в Украине.

Германия разводит руками: какой важной помощи Украине больше не ждать

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

"Частично потому, что у нас их больше нет. Те зенитные ракеты, которые еще остались, в частности для систем Patriot, произведенные в Америке. Честно говоря, все, что сейчас выходит из производственных цехов, сразу поступает в Украину. Это происходит в рамках механизма, который в основном финансируют европейцы, прежде всего Германия", – отметил глава МИД Германии.

Министр акцентировал, что Берлин в этой ситуации не виноват, поскольку страна отдала все, что имела, и продолжает финансировать львиную долю помощи, которую получает Киев.

"Мы предоставили все, что у нас было", – сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что это справедливо, ведь Украина защищает свободу Европы.

В то же время Вадефуль призвал другие европейские страны делать больший вклад в усиление украинской ПВО. Он напомнил о призывах министра обороны Германии Бориса Писториуса к партнерам пересмотреть свои запасы и активизировать их использование, отметив, что Германия уже неоднократно делала подобные шаги.

Читайте также на портале "Комментарии" — система противовоздушной обороны Украины работает в сложнейших условиях постоянных атак с воздуха, отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Каждый день страна сталкивается со 100–200 ударными беспилотниками Shahed и периодическими массированными ракетно-авиационными ударами.




Источник: https://t.me/ClashReport/71113
