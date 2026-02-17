Германия разводит руками: какой важной помощи Украине больше не ждать

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине непосредственно со своих складов. Об этом топ-дипломат Германии заявил в ответ на вопрос журналистов о причинах дефицита средств ПВО в Украине.
Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Министр акцентировал, что Берлин в этой ситуации не виноват, поскольку страна отдала все, что имела, и продолжает финансировать львиную долю помощи, которую получает Киев.
Он подчеркнул, что это справедливо, ведь Украина защищает свободу Европы.
В то же время Вадефуль призвал другие европейские страны делать больший вклад в усиление украинской ПВО. Он напомнил о призывах министра обороны Германии Бориса Писториуса к партнерам пересмотреть свои запасы и активизировать их использование, отметив, что Германия уже неоднократно делала подобные шаги.
