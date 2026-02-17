Німеччина розводить руками: якої важливої допомоги Україні більше не чекати

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль повідомив, що Берлін фактично вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони і більше не може передавати їх Україні безпосередньо зі своїх складів. Про це топ-дипломат Німеччини заявив у відповідь на запитання журналістів щодо причин дефіциту коштів ППО в Україні.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

"Частково тому, що в нас їх більше немає. Ті зенітні ракети, які ще залишилися, зокрема для систем Patriot, вироблені в Америці. Чесно кажучи, усе, що зараз виходить із виробничих цехів, одразу надходить в Україну. Це відбувається в межах механізму, який переважно фінансують європейці, насамперед Німеччина", — зазначив очільник МЗС.

Міністр наголосив, що Берлін у цій ситуації не винен, оскільки країна віддала все, що мала, і продовжує фінансувати левову частку допомоги, яку отримує Київ.

"Ми надали все, що в нас було", – сказав Вадефуль.

Він наголосив, що це справедливо, адже Україна захищає свободу Європи.

Водночас Вадефуль закликав інші європейські країни робити більший внесок у посилення української ППО. Він нагадав про заклики міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до партнерів переглянути свої запаси та активізувати їх використання, наголосивши, що Німеччина вже неодноразово робила подібні кроки.

