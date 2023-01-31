Германия решила полностью отказаться от российского газа

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину правительство Германии намерено ограничить импорт российского сжиженного природного газа, дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов страны-агрессора. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в письме замминистра энергетики Патрика Грейхена в ответ на ряд вопросов, заданных консервативными оппозиционными депутатами, сообщает "Bloomberg".

Германия. Фото: из открытых источников

"Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", — отметил Грейхен.

По информации немецкой лоббистской группы Zukunft Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему принимают поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.

Правительству Германии известно, что российский СПГ доходит до импортных терминалов в соседних странах, пишет Грайхен. Однако крайне сложно оценить, сколько его хранится в настоящее время.

Согласно документу, в будущем компании будут обязаны информировать Комиссию о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-часов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Борис Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом.





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