Правительство Германии ввело жесткие меры бюджетной экономии. Военная помощь, которая уже была утверждена, будет доставляться в Украину, но никаких дополнительных заявок от Министерства обороны правительство утверждать не будет, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Германия будет меньше помогать Украине. Фото из открытых источников

Таким образом, отмечает газета, за этот год Германия потратит на помощь Украине до 8 млрд евро. Максимальный запланированный лимит расходов на 2025 год – 4 миллиарда. На 2026 год запланировано всего 3 миллиарда, а на 2027 и 2028 годы – по полмиллиарда.

Собеседник в правительстве сказал, что Берлин дошел до точки, когда Германия больше не может давать Украине никаких обещаний.

При этом Министерство финансов утверждает, что ситуация совсем не такая, как выглядит. В письме министра финансов Линднера от 5 августа, отправленного FAZ, сказано, что внезапного сокращения фактической помощи Украине не будет. В будущем деньги на вооружение Украине будут поступать не из федерального бюджета Германии, а из замороженных активов российского Центробанка.

Как известно, союзники Украины заморозили около 300 млрд долларов российских активов и недавно решили использовать доходы от этих активов для финансирования кредита Киеву на 50 млрд долларов. Линднер рассчитывает, что за эти деньги Украина покроет значительную часть своих военных нужд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию", — сказала Сабрина Сингх.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одобрительная реакция западных партнеров на события в Курской области, которые признали право Украины отстаивать свои интересы, ведя боевые действия на российской территории — весомый положительный сигнал, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, с политической и военной точек зрения главный положительный эффект от Курской операции был достигнут благодаря нестандартным действиям. Россияне оказались не готовы к операции украинской армии, а потому не исключено, что Украина может прибегнуть к еще одному неожиданному шагу, считает он.