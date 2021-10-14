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Германия сообщила о резком увеличении количества мигрантов с территории Беларуси

Большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана

сегодня, 00:40
Автор:

Антон Рудак

Немецкие власти заявили, что за последние несколько месяцев количество мигрантов, которые едут в страну через Польшу и Беларусь резко возросла. Об этом сообщает Euronews.

Германия сообщила о резком увеличении количества мигрантов с территории Беларуси

Мигранты, фото с открытых источников

Федеральная полиция Германии заявила, что в этом году более 4300 человек незаконно пересекли границу из Польши. Большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Полиция добавила, что с января по июль этого года 26 человек, которые путешествовали "белорусским маршрутом", прибыли в Германию без разрешения. В августе их количество возросло до 474, в сентябре — 1914, за первые 11 дней октября — 1934. Большинство прибывших находились в центрах приема в приюте, что в восточном штате Бранденбург. Центры могут вместить 3500 человек, а власть расширила палатки, чтобы освободить место до 5000 человек.

Правительство Германии сообщило, что рассматривает различные меры по сдерживанию миграции на восточной границе страны.

"Сейчас проводятся консультации с нашими партнерами, как в Германии, так и за рубежом, о мерах, касающихся предотвращения нелегальной миграции в Германию", — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер.

В Польше правительство во вторник утвердило законопроект, который будет регулировать строительство высокого барьера с датчиками движения на границе с Беларусью, чтобы удержать людей от пересечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мигранты в Литве планируют добровольно возвращаться домой. С начала текущего года в Литву прибыло более 4000 нелегальных мигрантов. Кто добровольно решил вернуться домой, Литва предлагает помощь в размере трехсот евро и билет на самолет в свою страну. Директор миграционного отдела Эвелина Гудзинскайте считает, что количество людей, которые захотят таким образом вернуться домой возрастет.


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Источник: https://www.euronews.com/2021/10/13/germany-sees-sharp-rise-in-migrants-arriving-via-belarus
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