Германия создала новую коалицию для помощи Украине: чем она займется и, кто в нее войдет

Официальный Берлин заявил о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна". Об этом говорится в пресс-релизе немецкого Минобороны.

Германия. Фото: из открытых источников

Так, новым является создание еще одной так называемой "коалиции возможностей", которая касается РЭБ.

Эта коалиция дополняет существующие восемь коалиций возможностей. Она была создана Германией и 10 партнерами для расширения возможностей Украины в таких областях, как обеспечение собственной коммуникации; разведка и нарушение коммуникаций противника; защита от дронов; эффективность собственных систем вооружения.

"Полученные знания также будут использованы в дальнейшем развитии возможностей Бундесвера", — отмечается в сообщении немецкого Минобороны.

В министерстве отмечают, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, а также гражданского населения.

"Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников", — констатируют немецкие военные в пресс-релизе.

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