Готова ли Германия к войне: почему генералы в Берлине хватаются за головы

Война в Украине обнажила те моменты, о которых ранее никто не говорил, а именно о способности немецкой военной техники быть эффективной в 21 столетии в новых реалиях войны. Украинские военные на фронте в Украине испытывают большие трудности с поставленными Германией системами вооружения. Об этом сообщает издание Spiegel, ознакомившееся со стенограммой лекции заместителя военного атташе, которую он прочитал в январе около 200 младшим офицерам Бундесвера в городе Делитч.

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что хотя Panzerhaubitze 2000 является "выдающейся системой вооружения", она демонстрирует "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьезные сомнения".

Основной боевой танк Leopard 1A5, хотя и доказал свою "надежность" на передовой в Украине, "часто используется лишь как импровизированная артиллерия из-за своей слабой брони". А более новый Leopard 2A6 настолько дорог в обслуживании, что его ремонт на передовой часто просто нереален.

Оценка современной системы противовоздушной обороны также была неоднозначной. Хотя система IRIS-T была довольно эффективной, цена на боеприпасы была слишком высокой и "они не доступны в достаточном количестве".

Система Patriot была, по сути, "отличной системой вооружения", но "непригодной для боевого применения", поскольку транспортные средства-носители, произведенные компанией MAN, были слишком старыми.

Но есть и такая техника, которая, на удивление самих немцев, вызвала восторг у украинцев и стала очень востребованной. Речь идет об одной из старейших систем вооружения, зенитном комплексе Gepard. Согласно документу, Gepard является "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения в Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии решили, что нужно готовить школьников к войне: детали.



