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Германия срочно ищет замену Tomahawk: действительно ли Берлин готовится к войне

В списке потенциальных поставщиков - европейские разработчики, американский стартап и украинские производители

23 октября 2026, 15:16
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Кравцев Сергей

Германия ведет переговоры о закупке тысяч высокоточных ракет большой дальности европейского и американского производства, а также обсуждает сотрудничество с Украиной. Как сообщает Bloomberg, Берлин стремится расширить арсенал на фоне возможных задержек с поставками американских крылатых ракет Tomahawk.

Германия срочно ищет замену Tomahawk: действительно ли Берлин готовится к войне

Германия. Фото: из открытых источников

Среди компаний, которые могут получить немецкие контракты, издание называет нидерландскую Destinus SA, разрабатывающую крылатые ракеты Ruta, и немецко-британский оборонный стартап Hypersonica с проектом сверхскоростной ракеты HS1.

Кроме того, продолжаются переговоры с американской компанией Covenant о контракте стоимостью более миллиарда евро. Речь идет о поставке тысяч крылатых ракет Anthem с наземным запуском.

Отдельное направление – возможное сотрудничество с Украиной. По данным источников Bloomberg, Министерство обороны Германии обсуждает совместное производство и закупку украинских крылатых ракет "Барс". Название компании-разработчика пока не раскрывается.

Стратегический расчет Берлина заключается в том, чтобы получить большое количество относительно недорогих средств поражения. Массовое применение таких ракет потенциально способно перегружать противовоздушную оборону противника и повышать вероятность достижения целей более сложными ударными системами.

Сейчас бундесвер использует крылатые ракеты Taurus, которые запускаются с самолетов и, по приводимым оценкам, имеют дальность около 500 километров. Расширение арсенала наземных ракет позволило бы Германии получить дополнительные варианты нанесения дальних ударов.

При этом планы по приобретению американских Tomahawk и пусковых установок Typhon могут столкнуться с длительными сроками реализации. Ранее сообщалось, что поставки способны растянуться на несколько лет.

Если переговоры завершатся контрактами, Германия сможет диверсифицировать поставщиков и уменьшить зависимость от одного источника вооружений. Однако пока речь идет о обсуждаемых закупках, а не о подтвержденной поставке всех перечисленных ракет.

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Источник: https://www.bloomberg.com/
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