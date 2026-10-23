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Німеччина терміново шукає заміну Tomahawk: чи справді Берлін готується до війни

У списку потенційних постачальників – європейські розробники, американський стартап та українські виробники

23 жовтня 2026, 15:16
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Кравцев Сергей

Німеччина веде переговори щодо закупівлі тисяч високоточних ракет великої дальності європейського та американського виробництва, а також обговорює співпрацю з Україною. Як повідомляє Bloomberg, Берлін прагне розширити арсенал на тлі можливих затримок із постачанням американських крилатих ракет Tomahawk.

Німеччина терміново шукає заміну Tomahawk: чи справді Берлін готується до війни

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Серед компаній, які можуть отримати німецькі контракти, видання називає нідерландську Destinus SA, яка розробляє крилаті ракети Ruta, та німецько-британський оборонний стартап Hypersonica із проектом надшвидкісної ракети HS1.

Крім того, тривають переговори з американською компанією Covenant щодо контракту вартістю понад мільярд євро. Йдеться про постачання тисяч крилатих ракет Anthem із наземним запуском.

Окремий напрямок – можлива співпраця з Україною. За даними джерел Bloomberg, Міністерство оборони Німеччини обговорює спільне виробництво та закупівлю українських крилатих ракет Барс. Назва компанії-розробника поки що не розкривається.

Стратегічний розрахунок Берліна полягає у тому, щоб отримати велику кількість щодо недорогих засобів ураження. Масове застосування таких ракет потенційно здатне перевантажувати протиповітряну оборону супротивника та підвищувати ймовірність досягнення цілей складнішими ударними системами.

Зараз бундесвер використовує крилаті ракети Taurus, які запускаються з літаків і, за оцінками, мають дальність близько 500 кілометрів. Розширення арсеналу наземних ракет дозволило б Німеччині отримати додаткові варіанти завдання дальніх ударів.

При цьому плани придбання американських Tomahawk і пускових установок Typhon можуть зіткнутися з тривалими термінами реалізації. Раніше повідомлялося, що постачання здатне розтягнутися на кілька років.

Якщо переговори завершаться контрактами, Німеччина зможе диверсифікувати постачальників та зменшити залежність від одного джерела озброєнь. Однак поки що йдеться про закупівлі, що обговорюються, а не про підтверджене постачання всіх перелічених ракет.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/
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