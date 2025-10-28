Германия таки добилась своего: какую компанию "Роснефти" освободили от санкций Трампа

Администрация Трампа предоставила письменные гарантии, что немецкая "дочка" российской компании "Роснефть" будет освобождена от новых энергетических санкций, поскольку этот актив больше не находится под контролем России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству Reuters заявила министр экономики Германии Екатерина Райхе.

США исключили немецкую "дочку" "Роснефти" из-под санкций "Роснефти". Фото: из открытых источников

Министр рассказала, что США прислали вечером 27 октября "письмо с гарантиями", в котором признали, что деятельность компании "Роснефть" в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Германия обратилась в Вашингтон за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Немецкое правительство конфисковало активы компании "Роснефть" после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления.

Германия имела договоренность с Россией о продаже "Роснефть Deutschland". В качестве покупателя рассматривали Катар, но переговоры в конце концов провалились, потому что стороны не смогли договориться о цене.

"Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могли стать болезненными для страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



