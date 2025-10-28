Німеччина таки досягла свого: яку компанію "Роснефти" звільнили від санкцій Трампа

Адміністрація Трампа надала письмові гарантії, що німецька "дочка" російської компанії "Роснефть" буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявила міністр економіки Німеччини Катерина Райхе.

США виключили німецьку "доньку" "Роснефти" з-під санкцій "Роснефти". Фото: із відкритих джерел

Міністр розповіла, що США надіслали ввечері 27 жовтня "лист із гарантіями", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснефть" у Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа ввела санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснефть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління.

Німеччина мала домовленість із Росією про продаж "Роснефть Deutschland". Як покупця розглядали Катар, але переговори зрештою провалилися, бо сторони не змогли домовитись про ціну.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які забезпечують 12% загальної переробної потужності Німеччини, тож санкції могли стати болючими для країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" та сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США ухвалив подібні рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна, і той уже погодиться піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



