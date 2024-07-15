Германия тайно передала Украине большой пакет оружия: в списке есть сенсационные названия

Германия тайно передала Украине достаточно объемный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника. Как сообщает портал "Комментарии". Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и начале июля почти тайно и почти незаметно направил Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках.

Кроме того, на прошлой неделе украинская армия получила от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще 20 БМП Marder. Это означает, что количество "Мардеров", поставленных Герман., возросло до 120, а количество переработанных "Леопардов" – до 50.

Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, Украина также получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1. В целом Германия работает над поставкой до 105 отремонтированных Leopard 1A. Со своей стороны Украина надеется создать штурмовую бригаду для наступательных операций с "Леопардов" и "Мардеров".

Германия поставила дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS для защиты критической инфраструктуры и городов от коварных российских воздушных атак.

В списке поставленного оружия появились сенсационные названия: три реактивных системы залпового огня HIMARS. У бундесвера нет вооружения HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожих реактивных системы залпового огня.

В начале мая после переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) обнародовал, что Германия оплатит доставку из США в Украину трех реактивных артиллерийских систем HIMARS. Соглашение уже реализовано.

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