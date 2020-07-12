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Германия требует у ЕС ужесточить санкции против России за кибератаку на Бундестаг

Взлом электронной почты в Бундестаге пятилетней давности может дорого обойтись Москве

сегодня, 19:46
Автор:

Екатерина Белоброва
Германия требует у ЕС ужесточить санкции против России за кибератаку на Бундестаг

Германия официально направила прошение странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг, которая произошла в 2015 году. Об этом сообщает издание Deutche Welle.

В документе указано, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников". Пока что в самом Евросоюзе данную инициативу не комментируют и не дали однозначного ответа.

Если остальные страны Евросоюза примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкций за кибератаки. Соответсвующее законодательство Европарламент принял еще в 2017 году.

Отметимм, речь идет о кибератаке пятилетней давности, когда хакеры взломали компьютер федерального канцлера Ангелы Меркель и украли ее  рабочую переписку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии доказали, что к взлому главного кабинета в Бундестаге причастна российская контрразведка

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - обозначила госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.



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