Германия требует у ЕС ужесточить санкции против России за кибератаку на Бундестаг

Язык
BTC/USD
9227.51
ETH/USD
238.64
LTC/USD
44.26
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Германия официально направила прошение странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг, которая произошла в 2015 году. Об этом сообщает издание Deutche Welle.
В документе указано, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников". Пока что в самом Евросоюзе данную инициативу не комментируют и не дали однозначного ответа.
Если остальные страны Евросоюза примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкций за кибератаки. Соответсвующее законодательство Европарламент принял еще в 2017 году.
Отметимм, речь идет о кибератаке пятилетней давности, когда хакеры взломали компьютер федерального канцлера Ангелы Меркель и украли ее рабочую переписку.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии доказали, что к взлому главного кабинета в Бундестаге причастна российская контрразведка.
"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - обозначила госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости