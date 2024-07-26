Германия угрожает прекратить финансирование ООН: что случилось

Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН по правам человека, оказалась в эпицентре международного скандала. Женщина поддержала провокационное сравнение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Об это сообщили в BILD.

В Германии призвали прекратить выплаты ООН за сравнение Нетаньяху с Гитлером

Германия выступила с резким ультиматумом: либо ООН примет меры против Альбанезе, либо столкнется с прекращением финансирования, что могло бы нанести удар по стабильности всей организации.

Крейг Мокибер, бывший сотрудник ООН, опубликовал в социальных сетях коллаж, изображающий Нетаньяху рядом с Гитлером, что вызвало массу негодований и обвинений в неэтичности. Альбанезе, прокомментировав этот пост, только подлила масло в огонь, вызвав лавину критики в адрес ООН за допущение такой безответственности со стороны своих представителей.





Депутат Бундестага Франк Мюллер-Розентритт и его коллеги не просто выразили своё недовольство, но и поставили перед ООН жесткий выбор: или действовать решительно, увольняя Альбанезе, или рискнуть потерять значительные финансовые вливания от Германии, которая является вторым по величине спонсором организации.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты спешно готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, что может сильно повлиять на Германию и её позицию в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".