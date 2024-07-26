logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Германия угрожает прекратить финансирование ООН: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия угрожает прекратить финансирование ООН: что случилось

Германия требует отставки спецдокладчика ООН после неудачного сравнения

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН по правам человека, оказалась в эпицентре международного скандала. Женщина поддержала провокационное сравнение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Об это сообщили в BILD.

Германия угрожает прекратить финансирование ООН: что случилось

В Германии призвали прекратить выплаты ООН за сравнение Нетаньяху с Гитлером

Германия  выступила с резким ультиматумом: либо ООН примет меры против Альбанезе, либо столкнется с прекращением финансирования, что могло бы нанести удар по стабильности всей организации.

Крейг Мокибер, бывший сотрудник ООН, опубликовал в социальных сетях коллаж, изображающий Нетаньяху рядом с Гитлером, что вызвало массу негодований и обвинений в неэтичности. Альбанезе, прокомментировав этот пост, только подлила масло в огонь, вызвав лавину критики в адрес ООН за допущение такой безответственности со стороны своих представителей.

Германия угрожает прекратить финансирование ООН: что случилось - фото 2

Депутат Бундестага Франк Мюллер-Розентритт и его коллеги не просто выразили своё недовольство, но и поставили перед ООН жесткий выбор: или действовать решительно, увольняя Альбанезе, или рискнуть потерять значительные финансовые вливания от Германии, которая является вторым по величине спонсором организации.                                                                                      

Читайте также на портале “Комментарии” — В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты спешно готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, что может сильно повлиять на Германию и её позицию в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".                                                                                                           



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/17851
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости