Германия уже не скрывает, что готовится к войне с РФ: что заявил Писториус

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Кравцев Сергей
Немецкая армия должна не терять драгоценное время и быть пригодной к войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group сделал министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Spiegel".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Министр обороны призвал к значительному увеличению оборонного бюджета.
При этом Борис Писториус высказался за реформу долгового тормоза, чтобы профинансировать миллиардные расходы.
По его мнению, неправильно будет, если немцы примут решение финансировать необходимые расходы на оборону из обычного бюджета. В итоге это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и, таким образом, усилит экстремистские партии.
При этом министр отверг новый специальный фонд для Бундесвера, уточнив, что он не является сторонником нового специального фонда.
По его словам, определенная сумма могла бы быть использована для закупки новых материалов.
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