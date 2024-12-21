Германия уже не скрывает, что готовится к войне с РФ: что заявил Писториус

Немецкая армия должна не терять драгоценное время и быть пригодной к войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group сделал министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Министр обороны призвал к значительному увеличению оборонного бюджета.

"С 2028 года нам нужен оборонный бюджет не менее 80 миллиардов, скорее всего, 90 миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать требованиям, которые мы имеем в связи с ухудшением ситуации с безопасностью", – сказал Писториус.

"Если Путин нападет, мы должны быть в состоянии вести войну", – подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

При этом Борис Писториус высказался за реформу долгового тормоза, чтобы профинансировать миллиардные расходы.

"Я считаю, что в этой ситуации политически неправильно жестко держаться за долговой тормоз, – сказал Писториус.

По его мнению, неправильно будет, если немцы примут решение финансировать необходимые расходы на оборону из обычного бюджета. В итоге это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и, таким образом, усилит экстремистские партии.

При этом министр отверг новый специальный фонд для Бундесвера, уточнив, что он не является сторонником нового специального фонда.

По его словам, определенная сумма могла бы быть использована для закупки новых материалов.

"Но мы не принимали бы во внимание долгосрочную эксплуатацию, ремонт или дополнительный персонал, потому что это не оплачивается из специального фонда", – пояснил он.

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