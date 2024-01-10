Германия в ступоре, остановилось 80% поездов: что происходит

В Германии началась трехдневная забастовка Профсоюза немецких машинистов и машинистов грузового транспорта с требованиями повышения зарплаты и сокращения рабочей недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Забастовка железнодорожников в Германии. Фото: из открытых источников

До конца забастовки будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn, в котором отменены около 80% поездов дальнего следования. Это повлияет на планы поездок миллионов людей.

В Deutsche Bahn объяснили, что чрезвычайное расписание предлагает "только очень ограниченный спектр услуг" междугородних, региональных поездов и электричек ближнего сообщения (S-Bahn). Ограничения по региональным перевозкам варьируются в зависимости от региона.

Профсоюзы и Deutsche Bahn еще с осени прошлого года вели переговоры о повышении зарплаты. Железнодорожный концерн представил свои предложения 5 января, которые профсоюзы назвали "не достойными" и предупредили о забастовке.

Профсоюзы требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю, повысить зарплаты на 555 евро и предоставить машинистам 3000 евро единовременной компенсации за инфляцию.

Руководство Deutsche Bahn считает эти требования невыполнимыми и готово говорить только о расширении имеющихся дополнительных моделей рабочего времени.

Забастовка железнодорожников осложнена тем, что проходит одновременно с общенациональными протестами фермеров. С понедельника фермеры выезжают на митинги на сельскохозяйственной технике и блокируют въезды на автомагистрали. На автобанах Германии возникают пробки.

Фермеры протестуют против решения правительства отменить дотации на дизельное топливо и вернуть транспортный налог на технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве.

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