Шольца беспокоит ситуация в Украине: в чем он намерен убеждать союзников

Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза 1 февраля планирует на отдельных дискуссиях обсудить военную помощь для Украины. В частности, хочет призвать некоторые страны увеличить оборонные поставки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

На февральском саммите лидеры ЕС ожидают принятия пакета финансовой помощи для Украины от блока на 50 миллиардов евро.

Как рассказал "Politico" немецкий чиновник, Шольц намерен использовать эту возможность для проведения дополнительных дебатов по военной поддержке Украины, которую отдельные европейские страны планируют в этом году.

Накануне канцлер ФРГ выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".

Также Шольц рассказал, что попросил Евросоюз составить список всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году "не позже" саммита 1 февраля.

В публикации отмечается, что план Берлина обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне "сравнительно немного" военной помощи.

Стоит отметить, что Германия является самым мощным партнером Украины. Больше помогают Киеву только США. Лишь за этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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