logo

BTC/USD

46017.75

ETH/USD

2380.55

LTC/USD

66.94

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольца беспокоит ситуация в Украине: в чем он намерен убеждать союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольца беспокоит ситуация в Украине: в чем он намерен убеждать союзников

Олаф Шольц на саммите ЕС в феврале хочет провести отдельные дебаты по оружию для Украины

сегодня, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза 1 февраля планирует на отдельных дискуссиях обсудить военную помощь для Украины. В частности, хочет призвать некоторые страны увеличить оборонные поставки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Шольца беспокоит ситуация в Украине: в чем он намерен убеждать союзников

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

На февральском саммите лидеры ЕС ожидают принятия пакета финансовой помощи для Украины от блока на 50 миллиардов евро.

Как рассказал "Politico" немецкий чиновник, Шольц намерен использовать эту возможность для проведения дополнительных дебатов по военной поддержке Украины, которую отдельные европейские страны планируют в этом году.

Накануне канцлер ФРГ выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".

Также Шольц рассказал, что попросил Евросоюз составить список всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году "не позже" саммита 1 февраля.

В публикации отмечается, что план Берлина обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне "сравнительно немного" военной помощи.

Стоит отметить, что Германия является самым мощным партнером Украины. Больше помогают Киеву только США. Лишь за этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — что сейчас происходит в войне: к чему готовиться Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/germany-olaf-scholz-eu-ukraine-war-arms-deliveries-february-summit/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости