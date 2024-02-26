Германия ведет тайные переговоры со скрытой союзницей РФ. О чем речь

Каждые две недели в Берлине проходят неформальные встречи в составе офицеров, дипломатов, а также государственных служащих из канцелярии. Их основная задача – найти страны, которые могут предоставить боеприпасы для ВСУ, а также как убедить эти страны пойти на такой шаг.

Боеприпасы для Украины

Как сообщает издание, эта неофициальная группа обратила внимание на Индию, ведь у нее есть значительные запасы артиллерийских боеприпасов. Инсайдеры утверждают, что речь идет о нескольких сотнях тысяч выстрелов.

Тем не менее, проблема в том, что правительство в Нью-Дели не намерено открыто продавать свои боеприпасы, ведь до сих пор поддерживает дружеские отношения со страной-агрессором Россией. Именно поэтому, подчеркивает издание, сейчас с Индией ведутся тайные переговоры и обсуждается предложение продать боеприпасы третьим странам. А те в свою очередь уже передали бы боеприпасы Украине.

В Берлине считают, что подобные соглашения можно также подписать, скажем, со странами арабского мира, ведь там тоже большое количество боеприпасов. Кроме того, эксперты подчеркивают, что запасы боеприпасов есть в некоторых странах Африки и на Балканах, с ними также будут вести переговоры.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что в отношениях между Индией и Россией возможно произойдет раскол . Стало известно, что индийские власти обратились в Кремль с запросом "досрочно освободить" граждан Индии от службы в российской армии. Как сообщают индийские СМИ, российские власти под фальшивыми предлогами заставили граждан Индии подписывать контракты для участия в войне в Украине. 23 февраля спикер Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что ему известно о некоторых индийцах, подписавших контракты с российской армией для выполнения "вспомогательных" задач. МИД Индии ведет переговоры с Россией, чтобы эти лица были уволены со службы и прекратили работать на армию РФ.