Германия вовсю готовится к войне: о чем говорит новое решение Мерца

Германия готовит серию многомиллиардных заказов на закупку 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Об этом пишет "Reuters", ссылаясь на два источника, знакомых с планами Берлина.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что эти закупки являются частью усилий канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной в Европе армии. Вторая цель, которую преследует немецкий канцлер, максимально снизить зависимость Германии от США. Фридрих Мерц понимает, что сами европейцы должны сознательно нести большую ответственность за свою безопасность и в это приходится вкладываться.

Ожидается, что только заказ на истребители Eurofighter обойдется в 4-5 млрд евро, сообщили источники, в то время как стоимость Boxer, которые выпускают KNDS и Rheinmetall, оценивается в 10 млрд евро. Стоимость Patria оценивается примерно в 7 млрд евро.

По информации источников, поставки Boxer и Patria ожидаются в течение следующих 10 лет.

Источники сообщили, что Министерство обороны также разрабатывает планы по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты от беспилотников SkyRanger, отметив, что финансовые детали этих закупок еще не согласованы.

Отметим, ранее издание "Handelsblatt" сообщало, что Вооруженные силы Германии начали подготовку проекта по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника.

СМИ отмечает, три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В проекте участвует компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключен мюнхенский стартап Helsing.



