Подготовка к войне продолжается: к разработке какого оружия приступила Германия

Вооруженные силы Германии начали подготовку проекта по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Handelsblatt".

Беспилотник. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В проекте участвует компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключен мюнхенский стартап Helsing.

"Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаруженными. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые подобные беспилотники", — говорится в материале.

Уточняется, что дальность полета новых дронов должна превышать тысячу километров, а скорость полета должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.

Министерство обороны Германии подтвердило "Handelsblatt", что предварительные переговоры по проекту уже успешно завершились. Однако тендер пока не объявляли.

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