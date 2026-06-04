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Германия впервые провалила выборы в Совбез ООН: что за этим стоит

Поддержка Израиля и скрытая игра Москвы лишили ФРГ места в одном из самых влиятельных органов мира

4 июня 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Германия столкнулась с беспрецедентным дипломатическим поражением, впервые не сумев получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Итоги голосования Генеральной Ассамблеи стали неприятным сюрпризом для Берлина и вызвали широкий резонанс в международных политических кругах.

Германия впервые провалила выборы в Совбез ООН: что за этим стоит

Германия. Фото: из открытых источников

На пять вакантных мест претендовали несколько государств, однако поддержку большинства получили Кыргызстан, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия и Австрия. С января 2027 года именно они займут места Пакистана, Сомали, Греции, Дании и Панамы в одном из ключевых органов мировой дипломатии.

Особое внимание привлек успех Кыргызстана, который впервые после обретения независимости получил место в Совбезе. Для Центральной Азии это лишь второй подобный случай за последнее десятилетие после избрания Казахстана.

В Берлине результаты голосования назвали болезненным ударом. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль признал, что страна рассчитывала на иной исход. По его мнению, одной из главных причин неудачи стала твердая поддержка Израиля со стороны Германии на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такая позиция, как считают немецкие власти, вызвала недовольство ряда государств Глобального Юга и снизила уровень поддержки кандидатуры ФРГ.

Однако в Берлине говорят и о другом факторе. Вадефуль прямо обвинил Россию в попытках сорвать немецкую кампанию. По его словам, Москва вела активную дипломатическую работу против Германии из-за ее последовательной поддержки Украины и стремилась не допустить появления еще одного проукраинского голоса в Совете Безопасности.

Несмотря на поражение, немецкие власти заявляют, что не намерены пересматривать свою внешнеполитическую линию. В Берлине подчеркивают: поддержка Израиля и Украины остается вопросом принципов, даже если за это приходится платить высокой дипломатической ценой. Провал на выборах в Совбез стал тревожным сигналом о том, насколько стремительно меняется баланс сил в мировой политике и насколько сложнее становится западным державам добиваться поддержки большинства государств мира.

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Источник: https://www.politico.eu/article/german-fails-to-win-un-security-council-seat-in-major-diplomatic-setback-for-merz/
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