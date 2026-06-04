Німеччина вперше провалила вибори до Ради Безпеки ООН: що за цим стоїть

Німеччина зіткнулася з безпрецедентною дипломатичною поразкою, вперше не зумівши здобути місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. Підсумки голосування Генеральної Асамблеї стали неприємним сюрпризом для Берліна та викликали широкий резонанс у міжнародних політичних колах.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

На п'ять вакантних місць претендували кілька держав, проте підтримку більшості отримали Киргизстан, Зімбабве, Трінідад та Тобаго, Португалія та Австрія. З січня 2027 року саме вони займуть місця Пакистану, Сомалі, Греції, Данії та Панами в одному із ключових органів світової дипломатії.

Особливу увагу привернув успіх Киргизстану, який вперше після здобуття незалежності отримав місце в Раді безпеки. Для Центральної Азії це лише другий такий випадок за останнє десятиліття після обрання Казахстану.

У Берліні результати голосування назвали болючим ударом. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль визнав, що країна розраховувала на інший результат. На його думку, однією з головних причин невдачі стала жорстка підтримка Ізраїлю з боку Німеччини на тлі конфлікту на Близькому Сході. Така позиція, як вважає німецька влада, викликала невдоволення низки держав Глобального Півдня та знизила рівень підтримки кандидатури ФРН.

Однак у Берліні говорять і про інший чинник. Вадефуль прямо звинуватив Росію у спробах зірвати німецьку кампанію. За його словами, Москва вела активну дипломатичну роботу проти Німеччини через її послідовну підтримку України та прагнула не допустити появи ще одного проукраїнського голосу у Раді Безпеки.

Незважаючи на поразку, німецька влада заявляє, що не має наміру переглядати свою зовнішньополітичну лінію. У Берліні наголошують: підтримка Ізраїлю та України залишається питанням принципів, навіть якщо за це доводиться платити високою дипломатичною ціною. Провал на виборах у Радбез став тривожним сигналом про те, наскільки стрімко змінюється баланс сил у світовій політиці та наскільки складніше стає західним державам домагатися підтримки більшості держав світу.

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