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Германия все же начала блокировать помощь Украине: что заявили в МИД страны

Глава МИД Германии раскритиковала правительство Шольца за блокирование новой помощи Украине

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок косвенно выступила с критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 миллиарда евро (около 3,1 миллиарда долларов). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Германия все же начала блокировать помощь Украине: что заявили в МИД страны

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, во время интервью, говоря о нежелании немецкого правительства одобрить данную дополнительную помощь для Украины, Бербок прямо не упоминала имя Шольца. Вместе с тем топ-дипломат отметила, что для некоторых политиков в ФРГ набрать несколько голосов было важнее, чем обеспечить мир и свободу в Европе.

"Честно говоря, мне это очень больно", — сказала глава МИД Германии, высказываясь о ситуации.

Кроме того, Бербок, которая настаивала на принятии пакета для Украины в 3 млрд евро, неоднократно выражала беспокойство относительно того, что она считает "неуверенным подходом" Берлина к помощи Киеву.

В интервью Politico глава МИД Германии отметила, что поведение Шольца также нанесло ущерб доверию европейских союзников к ФРГ, поскольку правительство теряет их доверие.

"Это доверие не должно снова быть разрушено колебаниями, которые могут заставить другие страны волноваться, что Германия не поддержит их", — сказала Бербок.

Отметим, об острых дискуссиях в Германии из-за "заморозки" помощи Украине говорят не первую неделю. Так ранее "Der Spiegel" писало, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставку оружия Украине. Однако, с большой вероятностью, этому сопротивляется ведомство федерального канцлера Олафа Шольца 




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Источник: https://www.politico.eu/article/annalena-baerbock-germany-war-in-ukraine-aid-election-security-defense/
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