Германия закрывает двери: почему россияне все реже получают убежище

Количество граждан России, обращающихся в Германию с просьбой о предоставлении убежища, продолжает стремительно уменьшаться. Об этом сообщает ntv со ссылкой на официальную статистику миграционных ведомств ФРГ.

В Германии значительно уменьшилось количество россиян, просящих убежища. Фото: из открытых источников

С начала января по конец ноября прошлого года в Германии было зарегистрировано лишь 3 640 заявлений от граждан РФ. Для сравнения, в 2024 году таких обращений было 5625, а в 2023-м зафиксировали пиковый показатель – 9028 заявлений. Таким образом, количество просителей убежища из России сократилось более чем в два раза за два года.

В то же время, существенно снизился и процент положительных решений. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) отклоняет большинство заявлений, поданных российскими гражданами. По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, так называемый скорректированный уровень защиты – без учета формальных отказов и повторных процедур – с января по ноябрь 2025 составил лишь 6,8%.

Для сравнения, в 2023 году положительное решение получали около 29% заявителей из России. Таким образом, шанс на получение убежища для граждан РФ в Германии за последние годы снизился более чем в четыре раза.

Аналитики связывают эту тенденцию как с более жесткой миграционной политикой Берлина, так и с изменением подходов к оценке рисков для заявителей из России. В немецких ведомствах все чаще считают, что сам факт происхождения из РФ больше не является достаточным основанием для предоставления международной защиты.

По оценкам экспертов, снижение количества заявлений и уровня одобрения может свидетельствовать о новом этапе в миграционной политике Германии в отношении граждан России.

