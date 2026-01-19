Німеччина зачиняє двері: чому росіяни дедалі рідше отримують притулок

Кількість громадян Росії, які звертаються до Німеччини з проханням про надання притулку, продовжує стрімко зменшуватися. Про це повідомляє ntv з посиланням на офіційну статистику міграційних відомств ФРН.

У Німеччині значно зменшилась кількість росіян, які просять притулку. Фото: з відкритих джерел

З початку січня до кінця листопада минулого року в Німеччині було зареєстровано лише 3 640 заяв від громадян РФ. Для порівняння, у 2024 році таких звернень було 5 625, а у 2023-му зафіксували піковий показник – 9 028 заяв. Таким чином, кількість прохачів притулку з Росії скоротилася більш ніж удвічі за два роки.

Водночас істотно знизився і відсоток позитивних рішень. Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) відхиляє більшість заяв, поданих російськими громадянами. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, так званий скоригований рівень захисту – без урахування формальних відмов та повторних процедур – з січня по листопад 2025 року становив лише 6,8%.

Для порівняння, у 2023 році позитивне рішення отримували майже 29% заявників з Росії. Таким чином, шанс на отримання притулку для громадян РФ у Німеччині за останні роки зменшився більш ніж у чотири рази.

Аналітики пов’язують цю тенденцію як із жорсткішою міграційною політикою Берліна, так і зі зміною підходів до оцінки ризиків для заявників з Росії. У німецьких відомствах дедалі частіше вважають, що сам факт походження з РФ більше не є достатньою підставою для надання міжнародного захисту.

За оцінками експертів, зниження кількості заяв і рівня схвалення може свідчити про новий етап у міграційній політиці Німеччини щодо громадян Росії.

