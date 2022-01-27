Германия замерла в ожидании: почему Берлин открыто саботирует поставки оружия Украине

Как передает издание "Комментарии", среди всех западных союзников Украины Германия оказалась именно той страной, подвоха от которой в противостоянии с Россий Киев ждал меньше всего. Но случилось, как случилось и официальный Берлин всячески пытается помешать Украине не только санкционно давить на Россию, но и укреплять украинскую армию, блокируя поставки вооружения в страну. Заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт о том, что Берлин поставит Украине 5000 военных защитных шлемов стало неким реверансом в адрес Украины, но кардинально не изменило ситуации. Своим мнением на этот счет поделились эксперты.

Бундестаг. Фото: DW

Возможно, сейчас Германия рассчитывает также всего за обозначение на правильной стороне получить очередной подарок

Политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечает, что Германия довольно странным образом включилась в международную кампанию противостояния России с этими касками. Но, тем не менее, все же включилась – несмотря на мощное пророссийское лобби (хотя можно ли называть "лобби" практически тотальную пророссийскость просто разного градуса?).

"Возможно, немецкие чиновники оценили перспективы Кремля против всех? Прошлое тотальное ослабление Москвы общими силами принесло ФРГ территории ГДР – просто так, без каких-либо заметных усилий. Земли упали им как спелое яблоко. Возможно, сейчас Германия рассчитывает также всего за обозначение на правильной стороне получить очередной подарок?", – задается вопросом эксперт.

Алексей Голобуцкий добавляет, действительно, почему бы не отдать ФРГ Калининградскую область – всего лишь немного меньше Тюрингии или Саксонии – как только в конце концов под общим давлением развалится Россия. За такое и касок не жалко.

Немцы считают, что в Африку или Латинскую Америку можно продавать оружие, а в Украину – нет

Дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан отмечает у себя в Facebook, слушая бестолковые обоснования немецких политиков и экспертов так называемой рестрективной позиции ФРГ по поставкам оружия в Украину, не перестает одолевать один простой вопрос: почему немцы считают, что в Африку, Латинскую Америку или где-нибудь они имеют законное право поставлять оружие, как будто там оно не работает по назначению, а лежит где-то в музее, а в Украину нет?

"И то Украина ни на кого никогда не нападала, а только пытается сохранить свою независимость и суверенитет. И то Германия – это страна – экспортер оружия номер 4 в мире! И то, по последним опросам, 44% немецких граждан за предоставление Украине оборонного оружия и 44% против, то есть 50/50", – прокомментировал эксперт.

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