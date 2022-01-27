Германия замерла в ожидании: почему Берлин открыто саботирует поставки оружия Украине

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", среди всех западных союзников Украины Германия оказалась именно той страной, подвоха от которой в противостоянии с Россий Киев ждал меньше всего. Но случилось, как случилось и официальный Берлин всячески пытается помешать Украине не только санкционно давить на Россию, но и укреплять украинскую армию, блокируя поставки вооружения в страну. Заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт о том, что Берлин поставит Украине 5000 военных защитных шлемов стало неким реверансом в адрес Украины, но кардинально не изменило ситуации. Своим мнением на этот счет поделились эксперты.
Бундестаг. Фото: DW
Политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечает, что Германия довольно странным образом включилась в международную кампанию противостояния России с этими касками. Но, тем не менее, все же включилась – несмотря на мощное пророссийское лобби (хотя можно ли называть "лобби" практически тотальную пророссийскость просто разного градуса?).
Алексей Голобуцкий добавляет, действительно, почему бы не отдать ФРГ Калининградскую область – всего лишь немного меньше Тюрингии или Саксонии – как только в конце концов под общим давлением развалится Россия. За такое и касок не жалко.
Дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан отмечает у себя в Facebook, слушая бестолковые обоснования немецких политиков и экспертов так называемой рестрективной позиции ФРГ по поставкам оружия в Украину, не перестает одолевать один простой вопрос: почему немцы считают, что в Африку, Латинскую Америку или где-нибудь они имеют законное право поставлять оружие, как будто там оно не работает по назначению, а лежит где-то в музее, а в Украину нет?
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