Германию лихорадит: депутаты требуют прекратить вооружать Украину

В Германии 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на письмо политиков, отмечает, что депутаты призвали канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия". Они обеспокоены дальнейшей эскалацией войны и считают, что ФРГ должна "сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами".

В одном из предложений нападение РФ на Украину осуждается "самым решительным образом", но дальше в тексте нет никаких подробностей. Также там нет ни одного упоминания о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Отмечается, что под письмом поставили свои подписи 32 человека. Среди них нет ни одного представителя Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, СДПГ, Левой партии, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом. Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.

В то же время парламентская партия СДПГ дистанцировалась от письма. Там заявили, что не могут поддержать "одностороннее заявление, которое не называет агрессора и не упоминает необходимость надлежащей обороны Украины". Несмотря на это двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.

В ответ на запрос Spiegel депутат районного совета Вольфганг Зайфрид заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку его оттолкнул способ, которым его парламентская группа дистанцировалась. В то же время лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.

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